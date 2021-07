Konzerte im Grevenbroicher Museum : Münsteraner entführen in die Musik-Welt der „20er“

Annette Bialonski (Gesang), Witold Grohs (Saxophon) und Andreas Lobisch (Klavier) hatten am Sonntag ihren Auftritt in der Villa Erckens. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Drei Musiker haben am Sonntag bei zwei Konzerten in die Musik-Welt der 20er-Jahre entführt. Dabei ging es nicht nur um die Stücke an sich, sondern auch um die Geschichten der Komponisten dahinter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Sound der 20er-Jahre ist am Sonntag in den Räumen des Grevenbroicher Museums erklungen. Die Musiker Annette Bialonski (Gesang), Witold Grohs (Saxophon) und Andreas Lobisch (Klavier) entführten bei zwei aufeinanderfolgenden Konzerten am Nachmittag zusammengerechnet rund 50 Besucher auf eine Zeitreise in die goldenen „Zwanziger“.

Dabei präsentierten sie Stücke, die heute als musikalische Highlights der damaligen Zeit gelten und etwa Jazz, Operette und Klassik zuzuordnen sind. Die beiden Konzerte der Gruppe aus dem Münsterland knüpften an die noch bis 1. August laufende 20er-Jahre-Ausstellung in der Villa Erckens an, die unter dem Titel „Umbruch und Erneuerung“ steht. Klar, dass es nicht nur um die Stücke an sich ging, sondern auch um die Geschichte der Komponisten dahinter. Zwischen den einzelnen Titeln ging Thomas Wolff vom Museum darauf ein – und schlug Brücken zur aktuellen Ausstellung.

Ein Beispiel ist das Stück „Reich mir zum Abschied...“ von Paul Abraham. „Paul Abraham gilt als einer der innovativsten Operetten-Komponisten seiner Zeit“, sagte Thomas Wolff. Das Stück sei ein Evergreen, auf „Schellack“ habe Abraham einst Plattengeschichte geschrieben. Doch der Musiker hatte nicht nur goldene Zeiten. Sein Lebenslauf ist geprägt auch von Tiefen. Mit jüdischem Hintergrund hatte es Paul Abraham schon in den 20er-Jahren nicht leicht. Wenige Jahre später flüchtete er vor den Nationalsozialisten. Aus dem Komponisten wurde schließlich ein Staatenloser, der in den USA strandete und nach Jahren desorientiert auf einer Straßenkreuzung in New York aufgegriffen wurde, auf der er versucht haben soll, den Verkehr zu regeln. Er starb schließlich 1960 in Deutschland.

Die 20er-Jahre als eine Zeit mit politischer Gewalt und Antisemitismus gingen auch an Grevenbroich nicht spurlos vorüber, wie Wolff erklärte: Er verwies etwa auf den nie aufgeklärten Mord an einem KPD-Mann, der im Dezember 1923 an der Landstraße zwischen Elsen-Fürth und Elfgen aufgefunden wurde.

Der Musik-Nachmittag in der Villa Erckens war aber auch geprägt von Stücken, die durchaus fröhlich stimmen. Die 20er-Jahre waren schließlich auch die Zeit des Saxophons, die des Jazz. Dem Trio gelang es, beispielsweise mit Stücken von George Gershwin oder Rudy Wiedoeft gute Einblicke in die Musik-Welt der damaligen Zeit zu geben. Die Musiker aus dem Münsterland, die nicht zum ersten Mal in Grevenbroich auftraten, bewiesen Talent – auch darin, die Stimmung in den einzelnen Musikstücken authentisch wiederzugeben.

(cka)