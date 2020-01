Villa Erckens in Grevenbroich : Der niederrheinischen Seele auf der Spur

Ausstellungsmacher Norbert Schmitz zeigt der Auszubildenden Rebecca Stawicki wie das mit den historischen Informationen klappt.

Grevenbroich Die Villa Erckens bietet Denkanstöße zum Strukturwandel und Miteinander der Religionen. Nun wird die Ausstellung moderner.

Die Niederrheinische Seele hat einen weiten Horizont, viele Facetten und eine eigene Villa, in der sie zuhause ist. Jetzt steht eine Frischzellenkur an. Seit sieben Jahren können sich Besucher in der Dauerausstellung der Villa Erckens auf die Fersen der Niederrheinischen Seele heften. Und sie werden dabei immer wieder staunen. Denn ob Geschichte, Wirtschaft, Religion Brauchtum, Essen und Trinken, Literatur oder Sprache – auf knarzendem Parkett gibt es jede Menge zu entdecken. Rebecca Stawicki, angehende Verwaltungsangestellte macht derzeit im Rahmen ihrer Ausbildung Station in dem leuchtend gelben Schatzkästchen im Stadtpark: „Ich wusste gar nicht, dass das hier so groß ist.“

Das gilt für die Räume und die Inhalte. Schade, dass sich viele Grevenbroicher bislang keine Zeit genommen haben für eine Entdeckungsreise durch die Epochen und Kulturen der Region. Anderthalb, besser zwei Stunden sollte man schon einkalkulieren für die Tour. Regelmäßig bietet das Museum Führungen an, die einen Einstieg in die Themen und Ausstellungsstücke geben. Berühungsängste? Schlechte Erfahrungen mit muffigen Heimatmuseen? Die können Besucher der Villa Erckens getrost zu Hause lassen. „Wir versuchen, unsere Geschichte so spannend wie möglich zu präsentieren“, sagt der Kopf des Museums, Thomas Wolff.

Info Wann die Villa Erckens öffnet und was es kostet Öffnungszeiten Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr; Freitag 9 bis 13 Uhr; Führungen nach Vereinbarung. Preise Erwachsene 4 Euro, Kinder unter sechs frei, ab sechs 1,50 Euro. Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder 8 Euro. Inhaber der Ehrenamtskarte 1,50 Euro. Fördervereinsmitglieder frei. Führungen kosten 30 Euro.

Da sieht in der Abteilung „Essen und Trinken“ das Altbier unter der Glaskuppel so aus, als sei es gerade frisch gezapft worden. In der Sprach-Sektion können sich die Gäste selbst an einer Karaoke „op Platt“ versuchen und lernen, warum die Wörter in Neuss ganz anders klingen als in Grevenbroich; dessen so wichtiges, aber zugleich unhörbares Dehnungs-i natürlich auch erklärt wird.

Vordergründig bedeutet ein Gang durch die Dauerausstellung der Villa Erckens einen Besuch in der Vergangenheit. Doch Knackpunkte der Gegenwart wie der Strukturwandel bekommen hier eine neue Dimension. Die über viele Dekaden bestimmende, heute aber längst vergangene Textilindustrie in Grevenbroich belegt, dass dass sich die Wirtschaft permanent wandelt.

Im Raum der Religionen werden die Sitten und Gebräuche der Katholiken, Protesten, Juden und Muslime miteinander verglichen. Da entsteht ein besseres Verständnis für Menschen, die einem anderen Glauben folgen.

Was soll sich nun ändern? „Das können wir jetzt noch nicht sagen. Denn wir stehen ganz am Anfang der Überlegungen“, sagt Museumsleiter Thomas Wolff. Bereits jetzt werden überall im Haus die Besucher in die Schau einbezogen. Sie können Filme schauen, Tafeln umklappen, eigene Gedanken aufschreiben. Aber die Medien haben sich in den zurückliegenden Jahren weiterentwickelt. Heute könnte man Handys nutzen, um Informationen zu übertragen. Zudem hat die Villa Erckens jede Menge Exponate bekommen, die derzeit in den Kellern liegen. Ende Januar lassen Museums-Macher und Berater zum ersten Mal ihre Ideen fliegen, um anschließend daraus ein Konzept zu machen.

Wer sich jetzt die Dauerausstellung anschaut, kommt zu einem idealen Zeitpunkt. Denn dann lassen sich die Unterschiede zur modernisierten Form der Niederrheinischen Seele viel besser erkennen und verstehen. Wenn es soweit ist.

