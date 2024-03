Viktoria-Grundschule in Grevenbroich Neue Schulleiterin startet mit Zirkuswoche in ihr Amt

Auf dem Schützenplatz in Frimmersdorf neben dem Sportplatz wird eigens für die Projektwoche am Sonntag, 17. März, ein großes Zirkuszelt des Zirkus „Zapp Zarap“ aufgebaut, in dem Schüler, Lehrer und OGS-Mitarbeiter in der letzten Schulwoche vor den Osterferien an fünf Tagen gemeinsam mit Zirkuspädagogen verschiedene Übungen trainieren werden. Über Glasscherben laufen, Pyramiden aus Menschen bauen, Akrobatik, Seiltanzen – und Lehrkräfte, die sich als Clowns versuchen, sind nur ein Teil des Programms. „Die Lehrer zeigen den Schülern, in welche verschiedenen Bereiche man reinschlüpfen kann“, sagt Anke Radke-Schieder. Denn bei der Zirkuswoche gehe es auch darum, „dass man Kontaktängste loslässt und sich selbst ausprobiert“.