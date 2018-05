Grevenbroich : Vier Tipps fürs Grillen in der Stadt

Stadtweit gilt ein Grillverbot im Wald und in Anlagen. Foto: Thinkstock

Grevenbroich Grillverbot im Wald, in Parks und am Neurather See - die Alternativen.

Die Stadt hat jetzt darauf hingewiesen, dass das Grillen in öffentlichen Grünanlagen, im Wald und am Neurather See grundsätzlich nicht gestattet ist. Andere öffentliche, frei zugängliche Grillplätze gibt es im Stadtgebiet nicht. Wir stellen (kostenpflichtige) Örtlichkeiten vor, an denen draußen Fleisch gebrutzelt werden darf. Wildgehege Im Bend findet sich die einzige städtische Grillhütte.

Sie ist auch für größere Gruppen wie Kindergärten, Schulklassen und soziale Einrichtungen geeignet. Diese zahlen an Wochentagen ermäßigt 25 Euro Miete, alle anderen können dort für 55 Euro pro Tag grillen. Infos unter Telefon 02181 608450. Grillhütte Allrath Auf dem Kirmesplatz an der Bongarder Straße unterhält die Dorfgemeinschaft eine Grillhütte. Darin befinden sich 38 Sitzplätze, bei schönem Wetter finden noch mehr Personen draußen auf der Terrasse Platz.

Zur Hütte gehört auch ein kleiner Spielplatz. Kohle und Grillutensilien müssen selbst mitgebracht werden. Die Getränke für die Zapfanlage werden vom örtlichen Lieferanten gestellt. Die Kosten betragen 110 Euro, zuzüglich Getränken und 80 Euro Kaution. Weitere Infos im Netz unter www.allrath-aktiv.de. Bobbolandia Wer keine große Grillhütte braucht, sondern nur mit der Familie die Kohlen glühen lassen will, kann das im Abenteuerland Bobbolandia in Neurath tun.



Dort gibt es 100 Grillstationen mit jeweils acht bis zehn Sitzplätzen. Wer den Eintritt von sieben Euro pro Person bezahlt und Grillkohle und Fleisch mitbringt, muss früh genug da sein. Reservierungen sind nicht möglich. Königshütte Neurath Der St.-Sebastianus-Bürgerschützenverein hegt und pflegt seine Königshütte, die jedermann offen steht. 70 Sitzplätze gibt es drinnen - mit Außenbereich können bis zu 150 Personen zum Grillabend kommen.

Die Miete beträgt 123 Euro. Kohle, Essen und Getränke (sowie Fässer für die Zapfanlage) müssen selbst mitgebracht werden. Infos: 02181 28963.

(kron)