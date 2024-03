Retter in Grevenbroich Fuhrpark der Feuerwehr mit vier neuen Kleinfahrzeugen modernisiert

Die Stadt Grevenbroich hat in den vergangenen Monaten kräftig in den Fuhrpark ihrer Feuerwehr investiert: in eine neue Drehleiter, in ein neues Kleineinsatzfahrzeug, in zwei neue Mannschaftstransporter und in einen „neuen gebrauchten“ Kommandowagen. Die Drehleiter hatte die Stadt bereits vor wenigen Tagen vorgestellt, nun ging es bei einem Pressetermin an der Hauptwache um die vier „Kleinen“ der modernisierten Flotte. Zusammengerechnet haben sie 426.000 Euro gekostet.