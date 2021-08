Schutz gegen Corona : Vier Impfaktionen am Wochenende in Grevenbroich

Die mobilen Impfteams des Kreises sind am Wochenende in Grevenbroich unterwegs. Foto: dpa/Nicolas Armer

Grevenbroich Der Rhein-Kreis ist am Wochenende mit mobilen Impftests im Grevenbroicher Stadtgebiet unterwegs. Geimpft wird in der Moschee am Hammerwerk, auf dem Marktplatz in Wevelinghoven und bei der Rock-Nacht am Kraftwerk Frimmersdorf.

Der Rhein-Kreis Neuss ist diesen Freitag, am Samstag und am Sonntag mit mobilen Impfteams in Grevenbroich unterwegs. Am Freitag, 20. August, können sich Bürger von 12 bis 15 Uhr in der Moschee am Hammerwerk (die Adresse lautet „An der Moschee 1“) gegen Corona impfen lassen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Menschen ab 16 Jahren mit Wohnsitz in NRW können sich dort mit dem Vakzin des Herstellers Biontech impfen lassen, Menschen ab 18 Jahren mit dem von Johnson & Johnson, bei dem für eine Immunisierung eine einmalige Impfung ausreicht. Jugendliche unter 16 Jahren können dort nur ihre Zweitimpfung mit Biontech erhalten.

Drei weitere Impfaktionen stehen in den Tagen danach an. Am Samstag, 21. August, in Wevelinghoven und Frimmersdorf, am Sonntag noch einmal in Wevelinghoven. Zunächst macht am Samstag ein mobiles Impfteam von 11 bis 16 Uhr Station auf dem Marktplatz in Wevelinghoven (Marktplatz 16). Dort erhält der Rhein-Kreis Unterstützung durch den Bürgerschützenverein sowie das Deutsche Rote Kreuz. Impfen lassen können sich dort alle NRW-Bürger ab zwölf Jahren. Verimpft werden die Stoffe der Hersteller Biontech (ab zwölf) und Johnson & Johnson (ab 18 Jahren). Für die Impfung von Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren muss ein Sorgeberechtigter einwilligen. Gleiches gilt auch für den Sonntag: Da ist das Impfteam von 10 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz.

Die gleichen Bedingungen gelten darüber hinaus für die zweite Impfaktion am Samstag, die für die Rock-Sommernacht am Kraftwerk Frimmersdorf geplant ist. Von 16 bis 20 Uhr werden auf dem Parkplatz an der Erftwerkstraße die Vakzine von Biontech sowie Johnson & Johnson verimpft.

Impfwillige müssen nur ihren Ausweis mitbringen. Wenn möglich, sollten sie zudem Anamnese- und Einwilligungsbögen ausgefüllt mitbringen – und einen Impfausweis. Infos zu Dokumenten und Impfterminen gibt es online: www.rhein-kreis-neuss.de/coronaimpfung

(NGZ)