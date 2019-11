Friedhöfe der Stadt Grevenbroich : Viele Grab-Gebühren sollen steigen

Für das Grab-Nutzungsrecht müssen Grevenbroicher bald viel mehr zahlen, wenn Ausschuss und Rat die Gebührenänderung so beschließen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Angehörige von Verstorbenen müssen wohl 2020 für Gräber erheblich mehr bezahlen als bislang. Bestattungen werden dagegen preiswerter.

In diesem Jahr blieben die Friedhofsgebühren gegenüber 2018 konstant, doch für 2020 müssen die Grevenbroicher mit großen Änderungen rechnen. Die Vorlage für die künftigen Gebühren liegt am Mittwoch im Ausschuss für Landschaftspflege vor. Beschließt die Politik die Satzungsänderung, müssen die Bürger für das Nutzungsrecht vieler Grabarten erheblich tiefer in die Tasche greifen – um bis zu 30 Prozent.