Wald ist in schlechtem Zustand : Stadt lehnt jährlichen Bericht über Baumschäden ab

Wald ist in schlechtem Zustand

Grevenbroich Die Bäume in Grevenbroich haben stark unter der Trockenheit gelitten. Die Stadt sucht nach Lösungen.

Der von den Grünen geforderte jährliche Baumschadensbericht wird von der Verwaltung nicht umgesetzt. Das geht aus einer Vorlage für den Ausschuss für Landschaftspflege und Umwelt hervor, der am 19. März tagt. In dem Schreiben legt die Verwaltung auch die Gründe für den Verzicht offen.

„Ein jährlicher Baumschadensbericht ist aufgrund der Gemengenlage für den Stadtwald nicht zu leisten“, heißt es von der Stadt. „Die Schäden treten in unterschiedlichen, zum Teil kleinörtlichen Bereichen und an unterschiedlichen Baumarten auf.“ Die Ursache für die vielen kranken Bäume im Stadtgebiet sei die Trockenheit der vergangenen zwei bis drei Jahre, die für die durch Erkrankungen vorgeschädigten Bäume wie Esche oder Ahorn zum großen Problem werden. Zudem seien erstmalig über 100 Jahre alte Bäume in 2019 vertrocknet. Daraus schließt die Stadt, dass die unteren Bodenschichten nicht mehr genug Wasser führen.