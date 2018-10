Victor Göbbels initiiert weitere Blumenpflanzaktion

Grevenbroich Großartig war die Bereitschaft im vergangenen Jahr, bei der von Victor Göbbels initiierten Aktion „Grevenbroich blüht auf“ mitzumachen. In allen Orten wurden Unmengen von Blumenzwiebeln unter die Erde gebracht, die im Frühjahr für ein buntes Bild sorgten. „Viele sagten, dass die Aktion fortsetzt werden sollte“, erinnert sich der Initiator – und musste feststellen: Die Wiederholung lief nur schleppend an.

„Leider war die Spendenbereitschaft in diesem Jahr etwas spärlicher, und so drohte die Fortsetzung zu scheitern“, beschreibt er. Zusätzlich hatte der spektakulär heiße Sahara-Sommer die Preise für die zu pflanzenden Blumenzwiebeln knapp auf das Doppelte emporschnellen lassen. Also machte der findige Blumenfreund aus der Not eine Tugend. Entgegen der Idee, viele Bürger entrichten jeweils einen kleinen Obulus, holte er starke Unterstützer und finanzkräftige Partner ins Boot. Mit Unterstützung der Landtagsabgeordneten Heike Troles wurde beispielsweise beim Land NRW ein Antrag auf einen sogenannten Heimatscheck gestellt. Der Scheck kam in der vergangenen Woche per Post. „Es kann losgehen“, freut sich Victor Göbbels.