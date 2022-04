Blick in den Kursraum: Ukrainer unterschiedlichen Alters lernen gemeinsam Deutsch in den Räumen der Volkshochschule an der Bergheimer Straße. Mit im Bild: Bürgermeister Klaus Krützen (Mitte, blaues Sakko), VHS-Leiter Thomas Wolff (hinten) und Lehrer Jörg Plümacher (vorne links). Foto: Kandzorra, Christian