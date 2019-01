Urwald an Bahnstraße Grevenbroich als negativer Hingucker: Urwald-Grundstück erhitzt die Gemüter

Grevenbroich Noch ehe der erste Bagger für den zweiten Bauabschnitt an der Bahnstraße angerollt ist, sorgt dort das verwaiste Gelände am Kreisel wieder mal für Ärger.

Mit Mitteln aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (kurz ISEK) wird in diesem Jahr an der Bahnstraße der zweiten Bauabschnitt begonnen. Nachdem bereits der Abschnitt zwischen der Karl-Oberbach-Straße und dem Ostwall neu gestaltet wurde, soll künftig der Bereich vom Ostwall bis zum Kreisverkehr aufgewertet werden.

Für Hammelstein, der „hier groß wurde, jede Ecke kennt“ und dessen Freunde im Quartier leben, handelt es sich um eine „Herzensangelegenheit“. Aber bereits während der Workshops zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept, in denen die Verwaltung noch vor dem ersten Spatenstich Bürgerwünsche zur künftigen Ausgestaltung des Viertels feststellte, „blieb die Frage stets unbeantwortet, was denn aus diesem Grundstück werden soll“.

Nach Ansicht der Bürger mache es keinen Sinn, aufwendige Verschönerungs-Maßnahmen an der Bahnstraße vorzunehmen, ohne zu wissen, was der „Urwald“-Eigentümer mit seinem Objekt vorhat. „Oder soll da jetzt drumherum gebaut werden?“, fragt Hans Hammelstein. Am liebsten wäre es ihm, wenn die Stadt Eigentümerin der Fläche würde, um in zentraler Lage eine eigene Gestaltung vornehmen zu können.