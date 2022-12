Nach Hantel-Wurf in Grevenbroich 40-Jähriger nach versuchtem Mord in U-Haft

Der Randalierer, der am Mittwochmorgen laut brüllend Gegenstände vom Balkon seiner Wohnung an der Montzstraße geworfen und damit einen Nachbarn am Kopf getroffen hat, sitzt seit Donnerstagmittag in Untersuchungshaft. Das bestätigte der Mönchengladbacher Staatsanwalt Stefan Lingens nach dem Termin beim Haftrichter. Die Staatsanwaltschaft wertet den Vorfall als versuchten Mord. Der 40 Jahre alte Beschuldigte soll nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei mehrere Gegenstände auf die Straße geworfen haben, darunter einen Stuhl und eine Hantel. Von welchem Gegenstand genau der Nachbar getroffen wurde, ist unklar. Er wurde bei dem Treffer verletzt und blutete offenbar auch.