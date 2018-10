Versorgungsengpass wegen Niedrigwasser: Tankstelle in Grevenbroich ohne Sprit

Grevenbroiich Außer Betrieb blieben zeitweilig die Zapfsäulen der Esso-Tankstelle an der Jülicher Straße 55.

() Rot-weißes Flatterband umsäumte die Zapfanlage, sodass die Betankung herkömmlicher Personenkraftwagen unmöglich war: Zu tanken gab es aber auch gar nichts. Tatsächlich war die Esso-Tankstelle an der Jülicher Straße 55 temporär außer Gefecht gesetzt - der Sprit war alle. Der Tanklastwagen, der hätte Nachschub liefern sollen, kam erst Stunden später. „Dass es kurzzeitig keinen Kraftstoff gab, lag an der Versorgungslage“,erklärt Stephan Voigt, Esso-Pressesprecher. Schuld daran ist, dass der Wasserpegel von Flüssen und Seen auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten ist. „Das gilt für den Rhein, weshalb die Binnenschifffahrt nicht wie gewohnt läuft“, erklärt er den üblichen Transportweg wie der Tiger von der Raffinerie über Schiff und Tanklaster per Zapfsäule für gewöhnlich in den Tank kommt.