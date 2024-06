Künftige Versorgung von Grevenbroich Trinkwasser-Thema verdient höchste Priorität

Da tut es gut, dass Fachleute von NEW den Politikern im Strukturwandel-Ausschuss endlich Rede und Antwort gestanden haben. All das, was der Versorger vorgetragen hat, müssen die Politiker nun wohl erst einmal sacken lassen. Wichtig ist, dass das Thema Wasserversorgung nun mit Priorität weiter behandelt wird. Jetzt müssen zügig Entscheidungen getroffen werden – Entscheidungen, in die Grevenbroich einbezogen werden muss. Die Politik sollte einfordern, regelmäßig informiert zu werden.