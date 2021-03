Versandhalle in Grevenbroich : „Reinguck“-Ausstellung geht mit Kunst und Gesang in den Endspurt

Grevenbroich Die Aktion „Eine Art Lichtblick“ kommt bei vielen Grevenbroichern gut an. Nun sollen weitere Werke auf der Stadtparkinsel gezeigt werden – und auch Künstler aus den Niederlanden haben sich angemeldet.

Die seit Anfang Februar laufende Wechselausstellung „Eine Art Lichtblick“ kommt offenbar gut bei den Grevenbroichern an. „Wir haben bislang sehr positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Gereon Riedel von der Künstlergruppe E1, die das „Guck mal rein“-Event in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel organisiert hat. Demnächst kommt sogar ein Sänger aus den Niederlanden vorbei, um die ausgestellten Kunstwerke zu „besingen“.

Robert Lietzke, Frank Stohanzl, Conny Hellfeier und Birgit Baur haben bereits ihre Beiträge für „Eine Art Lichtblick“ präsentiert. Zurzeit stellt Eldad Schönfeld unter dem Titel „Corona sucks“ (Corona nervt) seine Plakate aus, die an die Pop Art der 60er- und 70er-Jahre erinnern. Parolen wie „Wear your Mask“ (Trage Deine Maske) oder „Stay Positive“ (Bleib Positiv) sind auf den bunten Postern zu lesen, die noch bis Samstag ausgestellt werden.

Den Abschluss der ungewöhnlichen Kultur-Aktion wird Ans Joosten aus der Partnergemeinde Peel en Maas bestreiten. Die gewöhnlich auf Skulpturen spezialisierte Künstlerin wird bis zum 28. März hinterm Fenster ihre in Pixel-Grafik erstellten Corona-Tagebücher präsentieren. Und noch ein Gast hat sich aus dem Nachbarland angekündigt: Am späten Nachmittag des 22. März wird der niederländische Sänger Peter Klaasen in der Versandhalle erwartet, um hinter deren Mauern einige zum Ausstellungstitel „20202021“ passende Lieder anzustimmen. Klaasen, der Jurist und in der Kommunalpolitik in Peel en Maas aktiv ist, war bereits 2019 in der Halle – „und begeistert von deren Akustik“, wie Riedel weiß.