Mädchen aus Grevenbroich vermisst : Polizei sucht elfjährige Karolina P.

Grevenbroich Das Mädchen hatte sein Elternhaus am Montagvormittag verlassen und kehrte bislang nicht zurück. Jetzt fahndet die Polizei nach der Elfjährigen, die zuletzt am Bahnhof in Grevenbroich gesehen wurde.

Die Polizei sucht derzeit nach der vermissten Karolina P. Die Minderjährige hatte ohne das Einverständnis der Erziehungsberechtigten am Montag (4. Januar) gegen 10.30 Uhr ihre Wohnanschrift in Wevelinghoven verlassen und kehrte bislang nicht dorthin zurück. Zuletzt wurde sie am Bahnhof in Grevenbroich gesichtet. Es gibt Hinweise, dass sie sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg in Richtung Flörsheim am Main in Hessen gemacht hat.