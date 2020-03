Polizei in Grevenbroich : Vermisster Grevenbroicher tot aufgefunden

Grevenbroich Seit vergangenem Freitag wurde ein 35 Jahre alter Grevenbroicher vermisst. Am Montag wurde der Mann in einem Waldstück der Frimmersdorfer Höhe tot aufgefunden. Das teilte die Polizei am Montag Abend mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Grevenbroichers würden bislang nicht vorliegen.

Der 35-Jährige hatte seine Wohnung offenbar am Mittwoch, 25. März, verlassen und war nicht nach Hause zurückgekehrt. In der Nacht zu Freitag erfuhr die Polizei vom Verschwinden. Sie nahm die Ermittlungen auf und bat die Bevölkerung um Hilfe. Noch am Montag Mittag hatte die Polizei zur Suche erklärt, dass es Hinweise gebe, der Mann aber bislang nicht gefunden worden sei.

(NGZ)