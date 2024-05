Polizei bat um Mithilfe Vermisster 13-Jähriger aus Grevenbroich in Düsseldorf gefunden

Der 13-jährige Junge aus Grevenbroich, der am Donnerstag zuletzt gesehen worden war und nach dem die Polizei von Freitagmorgen an öffentlich gefahndet hatte, ist am Nachmittag wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, ist der Junge in Düsseldorf angetroffen worden. Es geht ihm gut. Die Behörde bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem jungen Grevenbroicher unterstützt haben.