Sicherheit auf dem Schulweg Verkehrswacht verteilt 5000 Warnwesten an Grundschulen

Gelb ist angesagt: Eine Kiste mit 100 Warnwesten in dieser Farbe hatten Stephan Vetten und Klaus Schirm, erster und zweiter Vorsitzender der Verkehrswacht Rhein-Kreis Neuss, in die Erich-Kästner-Schule mitgebracht. Künftig sollen damit viele Erstklässler auf dem Schulweg besser zu sehen sein. Die Grundschule in Elsen ist die erste im Kreis, die von der Verkehrswacht mit auffälligen Westen für Erstklässler ausgestattet wird. „Wir haben 5000 Warnwesten beschafft“, erklärt Vetten. In früheren Jahren hatte, wie Schulleiter René Sell erläutert, der ADAC die Schule ausgestattet.