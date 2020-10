Rundgänge durch Grevenbroich : Verkehrsverein führt wieder durch die Stadt

Anja Heling und Achim Kühnel (r.) mit Verkehrsvereins-Chef Walter Flöck am historischen „Fischerbrunnen“ in Grevenbroich. Foto: Wiljo Piel/WIljo Piel

Grevenbroich Der Verkehrsverein hat jetzt zwei Stadtführer im Einsatz: Anja Heling und Achim Kühnel wollen Interessierten künftig die Besonderheiten Grevenbroichs näher bringen.

Anja Heling hatte im Sommer des vergangenen Jahres ihre Arbeit als Stadtführerin aufgenommen. „Bis zur Winterpause habe ich drei Termine anbieten können. Als es im Frühjahr weitergehen sollte, kam Corona – und wir haben erst einmal alle geplanten Führungen abgesagt“, schildert die 52-Jährige. Nun sollen die Rundgänge durch Grevenbroich wieder angeboten werden, wenn auch zunächst nur in einem kleineren Rahmen.

Künftig will der Verkehrsverein weiterhin die obligatorischen Führungen zu den markantesten Stellen der Innenstadt anbieten. Darüber hinaus sind aber auch „Specials“ für bestimmte Interessensgruppen geplant. „Wir werden etwa die Wohn- und Wirkungsstätten berühmter Grevenbroicher besuchen“, sagt Anja Heling. Und auch Führungen zu den teils in der Innenstadt versteckten Kunstwerken sind in der Vorbereitung. „Viele wissen gar nicht, wo sich der von Anatol geschaffene ,Thron des Arbeiters’ befindet“, sagt Achim Kühnel beispielhaft. Nicht zuletzt sollen auch die Geheimnisse des Ian-Hamilton-Finlay-Parks aufgedeckt werden, der vor der Landesgartenschau 1995 im ehemaligen „Kampers Wäldchen“ entstand und für viele Grevenbroicher noch ein Buch mit sieben Siegeln ist.