Verkehrslärm in Grevenbroich-Kapellen Anwohner fordern Tempo 30 und Nachtfahrverbot für Lkw auf Talstraße

Mit einer Ortsumfahrung können die Bewohner von Kapellen und Wevelinghoven so schnell nicht rechnen: Die L361n wird auf absehbare Zeit wohl nicht realisiert; Anwohner müssen weiterhin mit Belastungen durch teilweise starken Fahrzeugverkehr vor ihren Häusern leben. Ein „Strohhalm“, an den sich manche Bewohner klammern, ist der Lärmaktionsplan, den die Stadt Grevenbroich derzeit erstellen lässt und aus dem sich Maßnahmen zur Beruhigung ableiten lassen. Die Verwaltung lässt für den Plan (freiwillig) auch einzelne Straßen unabhängig von der Baulast kartieren, zum Beispiel die Talstraße in Kapellen (zwischen der Straße Auf den Hundert Morgen und der Neusser Straße). Noch bis kommende Woche Dienstag läuft eine Öffentlichkeitsbeteiligung.