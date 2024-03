Beschluss der Grevenbroicher Bau-Politiker Wie die Talstraße in Kapellen jetzt ruhiger werden soll

Die Bau-Politiker in Grevenbroich haben sich in ihrer jüngsten Sitzung mit einem ziemlich „alten Schinken“ beschäftigt: mit einem gut drei Jahre alten Antrag der Ratskooperation aus SPD, Grünen und Mein Grevenbroich, der auf eine Verkehrsberuhigung in der Haupt-Ortsdurchfahrt von Kapellen abzielt. Die gute Nachricht: In Sachen Talstraße geht es voran. Die schlechte lautet: nur in sehr kleinen Schritten. Denn lediglich aus einem der vier von der Ratskooperation genannten Vorschläge zur Verkehrsberuhigung erwächst nun tatsächlich eine konkrete Maßnahme.