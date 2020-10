Unternehmen in Grevenbroich : „Die Corona-Krise ist für uns auch eine Chance“

Pokale und anderes gehen bei Heinz-Josef Sack längst nicht so schnell weg wie früher. Er hofft auf 2022 und neue Geschäfte mit Firmenkunden. Foto: Reuter, Michael (mreu)

Hemmerden Das Hemmerdener Unternehmen Vereinsbedarf Sack, Lieferant für Orden, Pins, Pokale und Urkunden nicht nur in Deutschland, verzeichnet wegen der Pandemie erheblichen Auftragsrückgang. Heinz-Josef Sack und sein Team bauen nun zusätzlich das Firmen-Geschäft auf.

Von Carsten Sommerfeld

Bei Schützenfesten herrscht in diesem Jahr nicht nur in Grevenbroich Totalausfall, größere Karnevalsevents sind wegen Corona in der nächsten Session gestrichen worden. Orden, Anstecknadeln, Pokale benötigen Schützen und Karnevalisten in deutlich geringerer Zahl als vor Corona. Das bekommen Heinz-Josef Sack und seine rund 25 Mitarbeiter vom Unternehmen „Vereinsbedarf Sack“ deutlich zu spüren.

Am Firmensitz an der Daimlerstraße geht es ruhig zu, das Personal ist in Kurzarbeit. Trübsal blasen wegen der Pandemie-Folgen ist aber nicht Heinz-Josef Sacks Sache. „Corona trifft uns extrem hart, aber es ist auch eine Riesenchance“, sagt der 58-Jährige. So erschließt seine Firma gerade ein weiteres Standbein.

Drei Kunden-Säulen hat das 1965 gegründete Unternehmen, das Sack 1982 vom Vater übernahm, bislang: Schützen, Karneval und Sport. Normalerweise gehen im Jahr rund 10.000 Aufträge aus ganz Deutschland und den Benelux-Ländern ein – etwa für Orden, Auszeichnungen, Anstecknadeln, Pokale, Ehrenpreise. Bei mehreren Sortimenten ist die Firma laut dem Chef Marktführer in Deutschland. Doch das Geschäft mit Schützen und Karnevalisten laufe zurzeit „bescheiden“. „Viele Karnevalsvereine bemühen sich mit großem Engagement, kleinere Veranstaltungen unter Beachtung der Corona-Auflagen auf die Beine zu stellen.“ Ein Hoffnungsschimmer auf noch eingehende Aufträge.

Etwas besser sei es im Sport. Große Versammlungen mit vielen Geehrten sind zwar zurzeit passé, doch oft würden Pokale und andere Auszeichnungen von Sportlern nach Hause gebracht. „Das ist wenigstens etwas.“ Ein aktueller Großauftrag seien 15.000 Medaillen für den Schulsport in Sachsen.

Aufbauen will der Kaufmann das Geschäft mit Firmenkunden. „Viele Unternehmen sind von der Pandemie nicht so betroffen, sie suchen Auszeichnungen etwa für den ,Besten Mitarbeiter’ oder für Dienst-Jubiläen. Mehrere Beschäftigte des Ausstatters in Hemmerden würden jeden Tag Firmen anrufen, „um Aufträge hereinzuholen“, sagt Sack.