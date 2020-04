Vorstandswahlen bei Jona in Grevenbroich : Hospizbewegung steht unter neuer Leitung

Vorstandswahlen bei Jona in Grevenbroich

Grevenbroich Pfarrerin Monika Ruge kandidierte nicht mehr. Wiltrud Winzen übernahm den Vorsitz der Gemeinschaft.

Die Hospizbewegung Jona steht unter neuer Leitung: Wiltrud Winzen wurde jetzt zur Vorsitzenden gewählt. Die 67-Jährige übernahm das Amt von Pfarrerin Monika Ruge, die nach 18 Jahren nicht mehr kandidierte. Winzen ist kein Neuling in der rührigen Gemeinschaft: Die Grevenbroicherin zählte 2001 zu den Gründungsmitgliedern des gemeinnützigen Vereins und gehört schon seit 2009 dem Vorstands-Team an.

„Ich möchte dabei helfen, dass das Thema ,Sterben’ mehr in den Mittelpunkt des Lebens rückt“, erklärt Wiltrud Winzen ihre Beweggründe, sich in der Hospizbewegung zu engagieren. Nachdem die konfessionell nicht gebundene Gemeinschaft aus der Taufe gehoben wurde, sei in Grevenbroich und Umgebung bereits wertvolle Arbeit geleistet worden. „Jona ist heute sehr gut etabliert und allgemein bekannt, unsere Arbeit wird geschätzt“, sagt die neue Vorsitzende. „Diesen Status quo würde ich mit meinem Team gerne halten.“