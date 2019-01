Initiative aus Grevenbroich: Verein „Brauchtum hilft“ erzielt Rekordergebnis

Grevenbroich Im Jahr 2018 erzielte der kleine Verein eine Rekordspendensumme: Die Mitglieder sammelten 10.000 Euro für Bedürftige. Auch dieses Jahr wollen sie eine hohe Spendensumme erzielen.

„In Summe bedankt sich der Verein bei allen Spendern für das hervorragende Ergebnis. Ohne Euer Vertrauen und Unterstützung wäre dies nicht möglich“, heißt es seitens der Verantwortlichen. Die haben das Geld nicht lange verwaltet, sondern direkt für verschiedene Projekte investiert, wie die Mitglieder um Vorsitzenden Bastian Mensing berichten. Mit einem Löwenanteil von 7.221,68 Euro wurde die Hospizarbeit des Vereins „Jona“ bezuschusst, ausdrücklich als Hauptprojekt deklariert. Ermöglicht wurde außerdem die Anbringung von sieben Hundekot-Beutelspendern in Wevelinghoven, die Jugendarbeit des BSV Elfgen-Belmen wurde unterstützt und spontan ein Betrag an die Familie Dietz aus Stommeln gespendet, um sie bei den Umbaumaßnahmen für ein behindertengerechtes Zuhause zu unterstützen.

2015 gegründet, ist es Vereinsziel, mit kreativen und alternativen Ideen sowie regionalen Aktionen Geld für karitative Zwecke zu sammeln und damit einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Im Gründungsjahr hieß das Sammelmotto „Krawatten für Burma“, bedacht wurde ebenso die Onkologie der Uniklinik Köln. Neben den inzwischen traditionellen Auftritten bei den Schützenfesten in Grevenbroich, Wevelinghoven und dem Schützenfußballturnier der Erftjäger haben sich weitere Kooperationen mit anderen Festen und Veranstaltungen gefunden. Im Mai 2018 streckte der Verein die Fühler in einer Zusammenarbeit mit einer jungen Brauerei aus München aus und konnte rund um ein Streetlife-Festival in Bayern 500 Euro sammeln.