Keine Aussicht auf eine Niederlassung in der Stadt Verbraucherzentrale gibt Grevenbroich einen Korb

Denn Iris van Eik, verantwortliche Bereichsleiterin für die dezentrale Beratungsstruktur, macht der Stadt keine Hoffnung, dass sich die Verbraucherzentrale in absehbarer Zeit in der Schlossstadt niederlassen wird. Es gebe aktuell keine Möglichkeit, die Stadt bei der Einrichtung eines neuen Standortes zu unterstützen, erklärt sie in einem Brief, den Bürgermeister Klaus Krützen am Donnerstag dem Rat vorlegen wird.