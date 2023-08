Veranstaltung in Grevenbroich Am 20. September gehört der Schlossplatz den Kindern

Christian Abels, Leiter der Kinder- und Jugendförderung, blickt optimistisch auf den Tag für Kinder und Familien: „Wir hoffen auch auf die Beteiligung von Kitas und Schulen und laden Familien am Nachmittag ebenso herzlich ein, mit uns zu feiern. Das diesjährige Motto ,Jedes Kind braucht eine Zukunft‘ ist für uns so elementar, dass wir uns diesem in ganz besonderer Art und Weise annehmen wollen.“ Die Kinder der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen werden die erste Tageshälfte gemeinsam erleben, bevor die weiteren Programmpunkte nachmittags für die Öffentlichkeit geöffnet werden.