Vatertag 2024 in Grevenbroich Harter Rock, bayrische Gemütlichkeit und ein Familienfest auf dem Fußballplatz

Grevenbroich · Am Vatertag laden gleich mehrere Großveranstaltungen zum Feiern ein. In Wevelinghoven und Gustorf werden Events für die ganze Familie organisiert. Wer es etwas lauter mag, ist in Hülchrath goldrichtig.

07.05.2024 , 04:50 Uhr

„Guns ’n‘ Poses“ ist eine von neun Bands, die beim Vatertags-Rock auf dem Hülchrather Kirmesplatz für Stimmung sorgen werden. Foto: Band

Bollerwagen-Ausflüge, Kanufahrten, Biergartentouren oder einfach den Tag mit den Kindern verbringen – die Liste an möglichen Aktivitäten am Vatertag ist lang. Für den 9. Mai haben sich einige Veranstalter etwas einfallen lassen. Ein Überblick.

Fußballturnier Seit mehr als 40 Jahren gehört das „Schützenfußballturnier“ in Wevelinghoven zur Vatertags-Tradition im Stadtgebiet. Wie in den vergangenen Jahren wird der Jägerzug „Erftjäger“ auf dem Sportplatz am Hemmerdener Weg ab 9.30 Uhr wieder Vollgas geben. Auf einer riesigen Lkw-Bühne wird die Band „Butz Bravo“ spielen, zudem wurde ein Profi-DJ engagiert, der mit Chart-Hits und Oldies die Stimmung anheizen wird. Beim Ü30-Turnier kämpfen neun Teams um Pokale und den wichtigsten Titel der Saison. „Wir wollen unseren Gästen einen wunderschönen Tag und Abend bieten. Daher setzen wir auf die bewährten Dinge“, sagt Raphael Drahs von den „Erftjägern“, die sich vorgenommen haben, einmal mehr für Festival-Feeling zu sorgen. Auch eine Tombola wird es geben; Hauptgewinn ist ein Weber-Grill. Die Schirmherrschaft hat Jubiläums-König Nikolai Dohlen übernommen. Vatertags-Rock Der Hülchrather Vatertags-Rock geht am Donnerstag in die nächste Runde: Neun Bands stehen ab 11 Uhr auf der Bühne des Schützenplatzes. Eine feste Größe des Events ist seit Jahren die Mönchengladbacher AC/DC-Tribute-Band „Bon Scotch“, die die Songs der australischen Rock-Giganten authentisch nachspielt. Erstmals dabei sind „Guns ‘n‘ Poses“, die in der Tradition von „Guns ‘n‘ Roses“ stehen. Das Besondere: Mit Liesa Solbach nimmt eine Frau die Rolle von Axl Rose ein. Zudem sind auch die „Badlam Boys“ aus Grevenbroich am Start, die sich größtenteils aus Mitgliedern der früheren Band „Dragonfly“ zusammensetzen. Mit dabei sind zudem die Bands „Old Men & Young Stars“, „King Schultz“, „Fans of Rock“, „Garbage Society“, „Music4ce“ und „Tonehunter“. Wiesnfest Die Grenadiere und Jäger des Bürgerschützenvereins Gustorf organisieren wieder gemeinsam ein Wiesnfest am Torfstecherweg. Die Gaudi startet um 11 Uhr bei freiem Eintritt. Geboten wird ein musikalisches Programm, das den Bogen von Blasmusik über Partyhits bis hin zu Schlagermelodien spannt. Mit im Angebot sind eine traditionell bayrische Küche mit deftigen Schmankerln, kühles Weißbier, gute Tropfen von Neef an der Mosel sowie Spirituosen der österreichischen Brennerei Prinz. Die Truppe um die Majore Marcel Krahwinkel (Jäger) und Wolfgang Elsen (Grenadiere) hat zudem ein Programm für Kinder organisiert. Und der Verein „Rocksommernacht hilft“ bietet eine Tombola an, deren Erlös für lokale Hilfsprojekte bestimmt ist.

(wilp )