Vatertag 2018: In Grevenbroich unterwegs mit dem Mega-Bollerwagen

Grevenbroich Der klassische Vatertag geht mit Bollerwagen, Waldspaziergang und natürlich auch mit etwas Bier. Unser Autor und seine Männer feiern den Tag allerdings eine Nummer größer - mit einem Bollerwagen Deluxe.

Offen zugegeben: Ja, ich feiere Vatertag. Nicht in der klassischen Variante mit Bollerwagen, Waldspaziergang und so, sondern in der etwas bequemeren, ja fast schon Deluxe-Version. Nämlich in einem meterlangen Anhänger, der kaum Wünsche offen lässt. Dicke Soundanlage, Flachbildschirm, geräumige Kühlschränke – alles an Bord. Gezogen von einem PS-starken Trecker geht’s dann gemütlich über die Dörfer. Super!