Werkstätten in Grevenbroich : 640 Varius-Beschäftigte an fünf Standorten erhalten erste Impfung

Hemmerden An allen fünf Betriebsstätten der Varius-Werkstätten haben sich Beschäftigte mit dem Impfstoff von Moderna gegen Covid-19 impfen lassen. Bald soll der zweite Durchlauf folgen.

Stolz zeigt das Team der Hauswirtschaft des Varius-Haupthauses die Pflaster auf seinen Armen. Kurz zuvor haben die Mitarbeiter ihre Ärmel hochgekrempelt und die erste der zwei nötigen Impfungen hinter sich gebracht. Rund 640 Menschen haben sich in den vergangenen Tagen in den Varius-Werkstätten gegen Covid-19 impfen lassen. Impfteams des Kreises waren an drei Tagen in allen fünf Betriebsstätten vor Ort.