Vandalismus in Grevenbroich Unbekannte schlagen Scheiben etlicher Haltestellen-Häuschen ein

Die Polizei in Grevenbroich hat es mit einer Serie von Sachbeschädigungen an Bushaltestellen zu tun: Wie die Kreispolizeibehörde am Dienstag mitteilte, sind die Beamten am zurückliegenden Samstag auf zahlreiche beschädigte Bushaltestellen-Wartehäuschen aufmerksam gemacht worden. An insgesamt neun verschiedenen Stellen im Stadtgebiet fanden die Ermittler das gleiche Zerstörungsbild vor: Immer wurden Scheiben der Wartehäuschen eingeschlagen, so dass sie in abertausende Scherben zersplitterten und zu Boden fielen. Ein Vandalismus-Schwerpunkt bildet in dem Zusammenhang das südliche Stadtgebiet.