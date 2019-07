Bahnverkehr in Grevenbroich : UWG drängt auf Sanierung des Gustorfer Bahnhofs

Grevenbroich Die UWG macht Druck: Der Gustorfer Bahnhof soll endlich modernisiert werden. Die Verwaltung solle sich „unverzüglich mit den zuständigen Stellen in Verbindung setzen, damit die Mittel für die Instandsetzung bereit gestellt werden“, fordert die UWG-Fraktion in einem Antrag für den Rat.

Seit Jahren ist die Station ein Ärgernis, ein barrierefreier Einstieg in den Zug ist wegen des niedrigen Bahnsteigs nicht möglich. Vor einigen Jahren scheiterte eine Lösung, weil die Stadt Eigenmittel nicht aufbringen konnte. Der Bahn-Halt ist nicht in der Modernisierungsoffensive für Bahnhöfe enthalten. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr kündigt an, dass er mit Land und DB eine Absichtserklärung zur Angleichung von Bahnsteighöhen abschließen wolle, doch eine vollständige Umsetzung werde „mindestens 30 Jahre erfordern“. Zudem gehöre die Station mit 400 Ein- und Aussteigern am Tag nicht zu denen mit hohem Aufkommen. „Die Fahrgastzahl würde steigen, wenn alle in den Zug kommen würden“, erklärt UWG-Ratsherr Hubert Rütten.