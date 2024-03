Urteil am Amtsgericht Grevenbroich Richterin schickt weitere Aktivistin für Kohlebahn-Blockade ins Gefängnis

Am Montag ist der dritte und vorerst letzte Prozess im Zusammenhang mit Klima-Aktivismus am Amtsgericht in Grevenbroich zu Ende gegangen: Für die Blockade der RWE-Kohlebahn wurde nun auch eine junge Frau aus Bonn zu einer Haftstrafe von neun Monaten ohne Bewährung verurteilt. Damit fällte Richterin Claudia Zieschang das gleiche Urteil wie schon in den beiden vorangegangenen Prozessen.