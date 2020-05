Urlaub in der Corona-Krise : Reisebüroinhaber fordert staatliche Hilfen

Kapellen Frank Frinken hat genug von schlechten Nachrichten. Der 51-Jährige ist einer von vielen Reisebüroinhabern in Deutschland, die sich dem Aktionsbündnis „Wir zeigen Gesicht! Rettet die Reisebüros – rettet die Touristik“ angeschlossen haben und sich für die Interessen der Reisebranche einsetzen. Denn Reisebüros und Veranstalter haben wohl am härtesten mit der Corona-Krise zu kämpfen.

Auf diese prekäre Lage will Frinken die Menschen und vor allem die Politik aufmerksam machen. Deshalb ist er dem bundesweiten Aktionsbündnis, das seinen Ursprung in Dresden hat, beigetreten. In Düsseldorf hat er bereits an einer Demonstration teilgenommen. Auch in 40 weiteren Städten wie Berlin, Köln oder Dortmund ging das Bündnis auf die Straße. Weitere Aktionen sollen folgen, etwa am 13. Mai. „Schon seit Februar ist die Reisebranche in der Corona-Krise“, sagt Frank Frinken und ist sich sicher: „Wir waren die erste Branche – und werden auch die letzte sein, die dort wieder herauskommt.“