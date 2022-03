Kirche in Grevenbroich : „Urban Gardening“-Projekt startet am nächsten Samstag

„Urban Gardening“-Projekt startet am nächsten Samstag

Kirche in Grevenbroich

Freuen sich auf das „Urban Gardining“ Projekt in der Grevenbroicher Innenstadt: Nicole Gentner (l.) und Barbara Sterzel. Foto: Wiljo Piel/wilp

Grevenbroich Auf einem brach liegenden Grundstück zwischen der Fußgängerzone und dem Ostwall wird ein Gemeinschaftsgarten angelegt. Dort sollen künftig Obst, Gemüse, Salat und Kräuter geerntet werden. Das im vergangenen Herbst vorgestellte „Urban Garding“-Projekt der katholischen Kirche nimmt nun Gestalt an.

Auf dem Gelände wurde bereits ein Apfelbaum in die Erde gesetzt. Doch wie soll die Fläche weiter genutzt werden? Welche Pflanzen, Hecken und Bäume passen dort hin? Wie kann die Artenvielfalt unterstützt und begünstigt werden? Und welche ersten Arbeitsschritte sind überhaupt nötig? Fragen wie diese sollen in einem Workshop geklärt werden, der am Samstag, 26. März, von 10 bis 16 Uhr, im Pfarrsaal von St. Peter und Paul stattfindet.