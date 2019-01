Gustorferin kreiert aus ausrangierten Resten kunstvolle Kerzen: „Upcyclerin“ Rosa Luppa macht aus Müll wieder Nützliches

Es ist ihr Beitrag gegen die Wegwerfkultur: „Ich frage mich ein Leben lang, warum andere Leute so leichtfertig und schnell alles wegwerfen“, erzählt Rosa Luppa. Schon lange, bevor das neudeutsche Upcycling ein Trend wurde, war die Gustorferin so etwas wie eine „sekundäre Rohstoffgewinnerin, die aus Müll Neues machte“.

„Bereits als 14-Jährige habe ich gerne in Kerzen rumgemanscht“, erinnert sie sich an Anfänge – und die Idee, aus Müll Kunst zu machen. Inspiriert dabei hat sie die Mutter, „wir waren vier Kinder und arm“. Wie sich „alte Mäntel auf links neu und peppig“ tragen ließen, lernte die inzwischen 64-Jährige damals ebenso, wie alte Pullover aufzuribbeln. Die Wolle wurde anders gefärbt, gewaschen und neu verwendet. „Zu recyclen habe ich von klein auf gelernt“ – nur dass das damals keiner so nannte. Noch heute nutzt die inzwischen pensionierte Bilanzbuchhalterin Wolle, um daraus außergewöhnliche Pullover zu arbeiten, stickt fantasievolle Bilder und näht. „Die Ressourcen unserer Erde sind begrenzt. Das verlangt einen sorgfältigen Umgang.“ Räumt sie den Kleiderschrank aus, geht nichts davon in den Müll, sondern in karitative Kaufhäuser – in denen sie selbst gerne einkauft.