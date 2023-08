Unwetter in Grevenbroich „Todeskurve“ wieder gesperrt, mehrere Wasser-Einsätze für die Feuerwehr

Da kamen große Mengen Wasser herunter: Am Freitag sind mehrmals Gewitter mit starkem Regen über Grevenbroich gezogen. An einigen Stellen im Stadtgebiet führte das zu Beeinträchtigungen, im Allgemeinen aber ist die Schlossstadt diesmal glimpflich davon gekommen. So zählte die Feuerwehr bis zum Nachmittag insgesamt fünf Einsätze. Bei starkem Regen fast schon Normalität: Die Stadtbetriebe mussten wieder die berüchtigte „Todeskurve“ bei Noithausen für den Verkehr sperren, weil sich in der Eisenbahnunterführung Wasser staute.