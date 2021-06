Unwetter in Grevenbroich : Böe wirbelt Balkonteile durch die Luft

Die Blitze erleuchteten den Himmel über Orken. Auf dem Foto ist die Tilsiter Straße zu erkennen. Foto: Stefan Rosellen

Update Grevenbroich Das Gewitter am Samstagabend tobte auch über Grevenbroich. Über Orken erleuchteten die Blitze den gesamten Nachthimmel. Doch das Naturschauspiel rief auch die Feuerwehr auf den Plan. In Wevelinghoven wirbelte eine Böe Balkonteile durch die Luft.

Das heftige Gewitter hat am späten Samstagabend auch über Grevenbroich getobt. Während einige schon schliefen, richteten andere ihren Blick gespannt in den Himmel und schauten sich das immer wieder durch Blitze hell erleuchtete Firmament an – so auch der Orkener Stefan Rosellen. Auf seinem Balkon stellte er eine Kamera auf, mit der er während des Gewitters 183 Fotos schoss. Auf zwölf der mehrere Sekunden lang belichteten Aufnahmen ist tatsächlich der Blitz zu erkennen. „Der heftige Blitz war ein echter Glücksfall“, kommentiert Stefan Rosellen ein besonders gut gelungenes Foto, das er am Sonntagmorgen bei Facebook postete. Etliche Nutzer kommentierten es – staunend über die vielen Blitze, die über der Tilsiter Straße in Orken zu erkennen sind. Die zackigen Blitze erleuchten auf dem Foto den gesamten Nachthimmel und sind faszinierend anzusehen.

Doch das Naturschauspiel über Grevenbroich sorgte manchenorts auch für Einsätze der Feuerwehr. Bis fünf Uhr früh waren die Einsatzkräfte mit den Folgen des heftigen Sommergewitters in der Nacht zum Sonntag beschäftigt. Rund 40 Feuerwehrleute waren ausgerückt. Der mit Abstand langwierigste Einsatz war am Amselweg in Wevelinghoven. Dort hatte eine Böe an einem Einfamilienhaus die massive Holz- und Plexiglaskonstruktion eines Dachbalkons aus der Dachkonstruktion gerissen, durch die Luft gewirbelt und über Kopf wieder aufs Dach schlagen lassen. Teile der Plexiglasscheiben wurden vom Sturm ins Dachfenster eines Nachbarhauses geweht und verletzten einen Anwohner an der Hand.

Die Drehleiter war an der Amselstraße im Einsatz. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Info Von der Übung in den Einsatz Wasserversorgung im Park Um die oft aufwendige Wasserversorgung bei Wald- oder Flächenbränden zu trainieren, hatten haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte der Grevenbroicher Feuerwehr für den frühen Samstagnachmittag eine Übung an der Erft angesetzt. In der Nähe des Alten Schlosses bauten Kräfte der Wehr eine Wasserentnahmestelle auf und verlegten Schlauchleitungen durch das Gelände an der Alten Feuerwache. Unter anderem speisten sie mit dem Erftwasser auch die Teiche des Ian Hamilton Finlay-Parks und füllten diese auf – angesichts der langen Trockenheit zuvor ein nützlicher Nebeneffekt der Übung. Alarm Mitten in die Übung platzte gegen 14.30 Uhr ein Alarm, als ein Teil der Kräfte zu einer gemeldeten Rauchentwicklung auf die Vollrather Höhe gerufen wurde. Ein Feuer war dort aber nicht zu finden. Bei der Erkundung kam auch die Drohne der Jüchener Feuerwehr zum Einsatz. Wegen des Alarms musste ein Teil der Übung an der Erft ausfallen.

Wegen der schweren Beschädigungen und weil zu befürchten war, dass die Konstruktion vom Dach rutschte, trugen die Einsatzkräfte die Trümmer in stundenlanger Arbeit vom Dach abtragen. Zuvor wurden die Balken mit Tauen gesichert. Dann zersägte ein Feuerwehrmann, gesichert über einen Haltegurt von der Drehleiter aus, die Holzträger auf dem Dach. Erst nach rund dreieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Zuvor hatte die Feuerwehr ebenfalls in Wevelinghoven umgestürzte Bäume am Lerchenweg und an der Dr.-Kottmann-Straße zersägt. An mehreren Stellen versperrten abgerissene Äste Fahrbahnen und Fußwege. An der Untermühle kam ein Radfahrer im Geäst zu Fall. Feuerwehrleute betreuten den Verletzten, bis der Rettungsdienst eintraf.