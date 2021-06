Unwetter wütet in Grevenbroich : Auto versinkt im Elsbachtunnel – Feuerwehr im Dauereinsatz

Das Auto trieb mit dem Heck nach oben im Wasser. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Das Unwetter hat Einsatzkräften am Freitagabend jede Menge Arbeit beschert. Zahlreiche Keller wurden durch den starken Regen überflutet. Auch der Elsbachtunnel lief voll – mal wieder.

Nach dem heftigen Regen am Freitagabend befinden sich Feuerwehr und Polizei im Dauereinsatz. In der Südstadt und in Neurath sollen zahlreiche Keller vollgelaufen sein. Durch die Wassermassen wurde auch der Elsbachtunnel in der Innenstadt überflutet. Dort versank ein Auto im Wasser und trieb mit dem Heck nach oben an der Oberfläche. Die beiden Insassen konnten sich nach Polizeiangaben noch in Sicherheit bringen, ehe der gesamte Tunnel volllief. Gegen 21.20 Uhr rückten Spezialisten der Gesellschaft für Wirtschaftsdienste an, um den Tunnel abzusperren. Die Feuerwehr setzte zunächst andere Prioritäten, um den Wassermassen in der Stadt Herr zu werden.

Der Elsbachtunnel wurde überflutet, unser Foto zeigt die Perspektive in Richtung Innenstadt. Foto: Staniek, Dieter

Zuletzt war der Tunnel bei einem Unwetter im August 2020 vollgelaufen. Bereits in den Jahren davor kam es immer wieder zu Vorfällen, zum Teil versanken Autos in den Wassermassen.

Probleme gab es durch den lang anhaltenden Regen auch in anderen Bereichen der Stadt. Gegen 18.30 Uhr am Freitag sollen sich wahre Sturzbäche auf der Straße „Am Schimmelsbusch“ in Neurath ergossen haben. „Plötzlich kam eine braune Brühe von der Frimmersdorfer Höhe hinunter – so viel, dass man hätte darauf paddeln können“, schildert Anlieger Willibert Müller. Innerhalb weniger Minuten standen die Keller mehrerer Häuser unter Wasser – „knietief, mindestens acht Nachbarn sind betroffen“, berichtet der UWG-Politiker.

Schon seit geraumer Zeit weisen die Anwohner am Schimmelsbusch darauf hin, dass ihr Kanalsystem nicht ausreichend dimensioniert ist. „Seit Jahren werden wir vertröstet, doch jetzt reicht es“, schimpft Müller, der sich in dieser Angelegenheit an Bürgermeister Klaus Krützen wenden will.

In Neurath mussten Anwohner ihre Keller vom Wasser befreien. Foto: Staniek, Dieter