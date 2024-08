„Grevenbroich packt an“ Verein erhält großzügige Spende von Ikea

Es gab keine großen Reden, keinen Sekt und auch keine Konfetti-Kanone, aber darauf konnten die Betroffenen auch gut verzichten. Bei Ikea in Kaarst bekam das Frauenhaus in Rheydt eine Finanzspritze in Höhe von 5000 Euro. Die gleiche Summe ging auch an den Verein „Grevenbroich packt an“. Übergeben wurden die Schecks von der Ikea-Marktleiterin Anja Krause. Die machte auf folgendes aufmerksam: „Die Unterstützung kann nicht beantragt werden. Wir suchen die Begünstigten aus.“ Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl: Es sollen Akteure sein, die nicht so im Fokus stehen und die nicht so viele Spender haben.