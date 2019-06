Grundschule in Grevenbroich : Unterricht in einer Grundschule fällt aus

Neuenhausen In der Grundschule am Welchenberg in Neuenhausen ist es am Wochenende nach einem Rohrbruch zu einem größeren Wasserschaden gekommen. Das Gebäude, in denen auch die Tagesstätte untergebracht ist, sei zum Teil massiv in Mitleidenschaft gezogen worden , sagt Schuldezernent Michael Heesch.

Wasser- und Stromzufuhr wurden abgestellt, Mitarbeiter der Verwaltung werden nun die Räume begutachten, um den Gesamtschaden festzustellen. Heesch hat angeordnet, dass der Schulunterricht und die Kita-Betreuung am Montag ausfallen werden. „Aus Gründen der Sicherheit“, sagt der Schuldezernent. „Denn zurzeit ist nicht klar, welche Räume noch genutzt werden können.“

(Wilp)