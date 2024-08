IHK stellt Analyse vor Unternehmer geben dem Standort Grevenbroich die Note „befriedigend“

Zum 30. Juni 2023 haben in Grevenbroich knapp 22.200 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gearbeitet – elf Prozent mehr als 1999. Jedoch war im gleichen Zeitraum das Wachstum im Rhein-Kreis Neuss und in NRW insgesamt größer. „Dies liegt vor allem daran, dass die Beschäftigung in Grevenbroich seit 2021 zurückgegangen ist“, sagte Gregor Werkle, Leiter Wirtschaftspolitik bei der IHK Mittlerer Niederrhein. Der Anteil des produzierenden Gewerbes ist mit 36,4 Prozent höher als im Kreisdurchschnitt. Das weist aber auch auf den Knackpunkt hin: In den Branchen Bergbau und Energieversorgung sind in den vergangenen zehn Jahren bereits 44 Prozent der Arbeitsplätze abgebaut worden. „Das ist nicht auf die Qualität des Standortes zurückzuführen, sondern auf die Entscheidung der Bundesregierung, aus der Braunkohle auszusteigen“, so Werkle weiter.