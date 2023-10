Unglück in Grevenbroich Mann wird bei Bauarbeiten in Allrath verschüttet

Am Samstag gegen 12.20 Uhr ist es an der Straße Am Kruchenhof in Allrath zu einem Unglück gekommen. Bei Bauarbeiten an einem Einfamilienhaus ist ein Arbeiter verschüttet worden. Nach Informationen unserer Redaktion soll der Mann an der Außenseite eines Kellergeschosses tätig gewesen sein, wofür das Gebäude unten entsprechend freigelegt worden war. Plötzlich soll Erde nachgerutscht sein und den Mann zu großen Teilen bedeckt haben. Selbst konnte er sich offenbar nicht aus der Situation befreien.