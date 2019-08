Ungewöhnliche Konstruktion in Grevenbroich : Deshalb fehlt einer Bank auf der Apfelwiese ein Sitz

Grevenbroich Da fehlt doch etwas: Nagelneu ist die schwarze Metallbank auf der Apfelwiese, doch bei der mittleren von drei Sitzgelegenheiten fehlt die Sitzfläche. Ein Konstruktionsfehler oder die Folge von Vandalismus?

„Die Sitzfläche ist nicht, wie bei anderen Bänken, nach hinten geneigt. Das erleichtert ebenso wie Armlehnen am Sitz das Aufstehen.“ Die Rückenlehne sei zudem höher. Die Aussparung in der Mitte ist vor allem für Rollator-Nutzer gedacht. „Viele ältere Menschen setzen sich zum Ausruhen auf die Sitzfläche ihres Rollators.“ Werde dieser in die Mitte der Generationsbank geschoben, „können sie auf ihm Platz nehmen und haben dabei eine Rückenlehne“, sagt Esser. Damit würden sie zudem in die Gruppe, die dort Platz nimmt, integriert. Wie Ulrike Sperfeld von den Stadtbetrieben erklärt, kann in die Lücke auch ein Kinderwagen geschoben, so das Kind gut im Blick gehalten werden.