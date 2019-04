Schokofahrt 2019 : Kiloweise Schokolade mit dem Fahrrad von Amsterdam nach Grevenbroich geholt

Am Ende waren es mehr als 600 Kilometer, die Nicole Kortmann auf ihrem Lastenrad zurückgelegt hat. Die Grevenbroicherin machte sich jetzt auf den Weg nach Amsterdam, um den letzten Teilabschnitt eines komplett emissionsfreien Transports feinster Schokolade zu übernehmen.

Die „Schokofahrt“ führte Nicole Kortmann über Mönchengladbach und Nijmwegen nach Amsterdam. Engagierte Radler bringen so rund 1500 Kilogramm Schokolade zu mehr als 70 Händlern in ganz Deutschland. „Das Netzwerk von Freiwilligen, die sich für den nachhaltigen Konsum und Transport begeistern, wächst stetig“, sagt Kortmann. Mit einem ausgeklügelten Staffel-System versorgt die „Schokofahrt“ ab Amsterdam mehr als 40 Städte in Deutschland, Österreich und den Niederlanden.

„Gefahren wurde in der Gruppe und immer ab 6 Uhr in der Früh, um die kühleren Zeiten des Tages für den süßen Transport zu nutzen“, schildert die begeisterte Radfahrerin. Mit etwa 30 Kilogramm fair gehandelter Schokolade kehrte Nicole Kortmanns jetzt zurück nach Grevenbroich. Die süße Speise gibt es nun in ihrem Café „Back & Bike“ am Erftradweg in Gruissem und in Angela Bergs Feinkostgeschäft „Peter sei selig“ in Grevenbroich.