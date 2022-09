Vorfahrt missachtet : Zwei Verletzte nach Ampelausfall

Bei einem Unfall in Grevenbroich wurden zwei Frauen leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Grevenbroich Zwei Polizeibeamte mussten wegen eines Ampelausfalls in Grevenbroich den Verkehr regeln. Bei ihrem Dienst wurden sie Zeugen eines Verkehrsunfalls, bei dem sich zwei Menschen verletzten.

Am Montagmorgen, 19. September, war es zum Ausfall einer Ampel an der Kreuzung Bergheimer Straße, Montzstraße, Elsbachtunnel, Kaplan-Hahn-Straße in Grevenbroich gekommen. Zwei Beamte der Polizeiwache Grevenbroich regelten stattdessen den Verkehr, wobei sie Zeugen eines Verkehrsunfalls wurden.