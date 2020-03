Unfall in Grevenbroich: Rettungskräfte bergen Mann aus der Erft.

Rettungssanitäter im Einsatz am Erftufer in Grevenbroich. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Rettungsdienste und Polizei hatten am Samstag einen Einsatz am Erftufer hinter der Stadtparkinsel. Dort war gegen 13.45 Uhr ein Mann die Böschung herunter gestürzt und ins Wasser gefallen

Als die Feuerwehr eintraf, hatten Anwohner dem Gestürzten bereits eine Leiter zugeschoben, an dem er sich festhalten und sich zum Teil aus dem Wasser ziehen konnte. Die am Unfallort eingetroffenen Helfer konnten den Mann mit vereinten Kräften schließlich wieder die Böschung hochziehen. Dort wurde er den bereits wartenden Kräften des Rettungsdienstes übergeben. Wie Polizeisprecherin Diane Drawe auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, sei der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert worden. Das Erftufer erweist sich manchmal als tückisch: Im vergangenen Jahr musste an der Stadtparkinsel ein Auto aus dem Wasser geborgen werden. Ein Neusser hatte den Wagen am Waagehaus geparkt und vergessen, die Handbremse zu ziehen. Das Fahrzeug machte sich selbstständig, platschte ins Wasser und musste von der Grevenbroicher Feuerwehr herausgefischt werden.