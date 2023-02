Schwerer Unfall in Grevenbroich Lkw und Auto krachen frontal zusammen - 20-Jährige schwer verletzt

Eine kurze Unaufmerksamkeit führte nun in Grevenbroich zu einem schweren Unfall auf der „Grevenbroicher Straße“. Am Donnerstag, 9. Februar, bog ein 38-jähriger Mann gegen 7.10 Uhr mit seinem Lkw auf ein Firmengelände ab. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen die ihm entgegenkommende 20-jährige Grevenbroicherin. Dies teilte die Polizei am Montag, 13. Februar, mit.