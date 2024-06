Unfall in Grevenbroich Bulli erfasst Krankenfahrstuhl auf Bahnstraße

Am Freitag gegen 11.20 Uhr ist es unmittelbar an der Kreuzung Bahnstraße/Ostwall zu einem Unfall mit einem Krankenfahrstuhl gekommen. Als ein VW Bus die Kreuzung aus Richtung Bahnhof kommend überqueren wollte, um weiter in Richtung Karl-Oberbach-Straße zu fahren, kollidierte er mit dem Krankenfahrstuhl. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer des Krankenfahrstuhls bei dem Aufprall leicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.