Unfall in Grevenbroich : Ein BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss verletzt Senioren schwer

Durch unverantwortliche Fahrweise wurde ein 85-Jähriger in Grevenbroich schwer verletzt. (Symbolfoto) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Grevenbroich Am Donnerstag, 14. April, gegen 18:30 Uhr, überfährt ein BMW eine rote Ampel am Bahnübergang „Am Hammerwerk“. An der schließenden Schranke muss er auf die Gegenfahrbahn ausweichen und erfasst einen Radfahrer.

Laut Zeugenaussagen verlor der der 23-jährige Fahrer bei seinem Manöver die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte unmittelbar hinter dem Bahnübergang mit einem Radfahrer sowie einem Verkehrszeichen.

Der 85-jährige Radfahrer stürzte dabei von seinem Fahrrad und wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Ein Vortest am BMW-Fahrer deutete auf Drogenkonsum vor dem Unfall hin. Dem 23-jährigen Autofahrer aus Grevenbroich wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagahmt. Zudem wurde sein PKW sichergestellt.

Er muss sich nunmehr einem Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung sowie der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.